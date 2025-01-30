Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası, yeni bir eğitime daha imza atmaya hazırlanıyor.

Bu eğitim semineri ile birlikte Oda Başkanı Necmettin Uzun’un oda üyelerine yönelik verdiği eğitim seminerlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Eğitimlere verdiği önemle bilinen Başkan Uzun, oda üyesi esnafa yönelik olarak otomatik şanzıman eğitiminin 5-6 Şubat 2025 tarihleri arasında ÇESOB’ta verileceğini bildirdi. Eğitimin Almanya’nın otomatik şanzıman üretiminde dünyaca ünlü firması Schaeffler ile Türkiye’nin lider oto yedek parça firmalarından Başbuğ tarafından Çorum, Amasya, Samsun ve Tokatlı oto tamirci esnafına yönelik düzenleneceğini duyuran Necmettin Uzun, eğitime katılmak isteyenlerin elini çabuk tutmalarını istedi.

Eğitim 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere 20’şer kişilik gruplar halinde toplamda 80 kişiye verileceğini aktaran Uzun, eğitime katılmak isteyenlerin bağlı bulundukları odalara 31 Ocak Cuma günü mesai saati bitimine kadar müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ