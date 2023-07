Olay, 3 Temmuz’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kale ve Bahçelievler mahallelerinde anahtarları üzerinde bulunan park halindeki iki araç çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Araç sahiplerinin birisinin ifadeler doğrultusunda hırsızın kimliğini belirleyen ekipler harekete geçti. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu her iki oto hırsızlığını gerçekleştiren Ç.D., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede her iki olayı Ç.D’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı Ç.D., hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan yaşanan her iki olayda güvenlik kameralarına yansıdı. Araçların yanına gelen zanlının her iki otomobili saniyeler içerisinde çaldığı görüldü.

Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri araçlarını park ettikten sonra anahtarlarını üzerinde bırakmamaları için uyardı.