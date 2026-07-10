Olay, Çorum'un Bayat ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki otluk alanda henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek metruk iki katlı ahşap eve sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, park halindeki bir araçta ve evde maddi hasar meydana geldi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı