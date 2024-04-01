Osmancık Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmancık Belediye Başkan Adayı Ahmet Gelgör, Osmancık halkının kararı ile tekrar Belediye Başkanı olarak seçildi. Seçimler sonucunda 15 Belediye Meclis Üyesi, 3 İl Genel Meclis üyesi de belirlendi.

Osmancık halkı Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak belediye ve il genel meclis üyeleri, muhtarlar ile ihtiyar heyeti için oylar kullanıldı.

Osmancık’ta ilçe merkezinde 22 bin 620 seçmen 75 sandıkta, köylerde 11 bin 491 seçmen 77 sandıkta, toplam 34 bin 111 seçmen 151+1 seyyar sandıkta Osmancık Belediye Başkanı, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti için oyunu kullandı.

Osmancık kararını tekrar Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’den yana kullanarak, Belediye Başkanı olarak seçti.

Buna göre Ahmet Gelgör 8 bin 586 oy alırken, AK Parti adayı eski Belediye Başkanı Serdar Emin Kurşun ise 5 bin 550 oy aldı. CHP adayı Hüseyin Kesenek ise 1908 oy alabildi.

Editör: HABER MERKEZİ