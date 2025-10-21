AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, ilçenin ulaşım ağını güçlendirecek ve trafik güvenliğini artıracak yeni bir projenin startını verdi. İlçede önemli bir arter olan Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu ile Osmancık Kapalı T Tipi Cezaevi'ni birbirine bağlayan yolun, modern standartlarda bir duble yola dönüştürülmesi için çalışmalar başladı.

Milletvekili Kaya, söz konusu güzergahın hem yüksekokul ve cezaevi gibi iki önemli kamu kurumuna hizmet vermesi hem de şehir içi trafiğin bir parçası olması nedeniyle stratejik bir konumda olduğunu belirtti. Mevcut yolun, özellikle günün yoğun saatlerinde trafik sıkışıklığına ve güvenlik risklerine neden olduğuna dikkat çeken Oğuzhan Kaya, projenin bu sorunlara kalıcı bir çözüm getireceğini ve bölgenin değerini artıracağını ifade etti.

Projenin planlama aşamasının başladığını ve Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte güzergahta saha incelemesi yaptıklarını bildiren Çorum Milletvekili Kaya, projenin tamamlanmasıyla bölge halkının konforlu bir ulaşıma kavuşacağını söyledi. Kaya, şöyle konuştu: “Osmancık’ımızın ulaşım altyapısını güçlendirmek, eğitim kurumlarımız ve kamu tesislerimiz arasındaki ulaşımı daha güvenli hale getirmek için çalışmalara başladık. Proje tamamlandığında hem öğrencilerimiz hem de bölge halkımız rahat bir nefes alacak.”

Projenin tekil bir çalışma olmadığını, Osmancık'a yönelik yatırım planlarının devam ettiğini de vurgulayan Milletvekili Kaya, ilçenin kalkınması için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Her zaman olduğu gibi Osmancık’ın kalkınması ve vatandaşlarımızın daha konforlu şartlarda yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK