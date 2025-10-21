Osmancık’ın simge yapılarından biri olan Kandiber Kalesi, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla gece estetiğine kavuştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zamanla yıpranan ve arızalanan aydınlatma sistemlerinde onarım, kablo yenileme ve armatür değişimi yaptı. Çalışmalar sonucunda kale çevresi modern LED sistemlerle donatılarak daha güçlü ve enerji verimli bir aydınlatma sağlandı. Belediye yetkilileri, bu çalışmanın hem tarihi dokunun korunmasına hem de turizm görünürlüğünün artırılmasına katkı sunduğunu belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Cumhuriyet Mahallesi’ndeki park alanlarında da bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Arızalı lambalar yenilenirken, arızalı hatlar onarıldı. Çalışmalarla birlikte parkın gece kullanımı daha güvenli hale getirildi.

Osmancık Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki elektrik ekiplerimiz tarafından tarihi alanlarımız ve mahallelerimizde aydınlatma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Amacımız, hem kent estetiğini korumak hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır.”

Muhabir: Haber Merkezi