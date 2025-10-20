Çorum'un Osmancık ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Osmancık pirinci, Ankara'da düzenlenen pilav günü etkinliğiyle tanıtıldı.

Osmancık Belediyesi ile Sincan Çorumlular Federasyonu (SİNÇOFED) iş birliğinde Sincan Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yeni hasat Osmancık pirincinden yapılan pilav yaklaşık 6 bin kişiye ikram edildi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

Kayrıcı, “Dünyanın ve ülkemizin ciddi sıkıntılardan geçtiği bir dönemdeyiz. Bu günlerde birlik lazım, dirlik lazım. Birbirimize sarılmak mecburiyetindeyiz. Birlik olalım, dirliğimiz yerinde olsun, birbirimize sahip çıkalım” dedi.



Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Osmancık pirincinin Türkiye'nin en bilinen ve marka değeri yüksek ürünlerinden biri olduğunu belirterek, “Dünyaca bilinen ve marka değeri çok yüksek olan Osmancık pirincini tanıtmak amacıyla geçen yıl da burada gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan de Osmancık Belediyesince düzenlenen etkinliğin hayırlı olmasını temenni etti.

SİNÇOFED Başkanı Zehra Zengin ise Osmancık pirincinin yalnızca lezzetiyle değil, marka değeri ve güvenilirliğiyle de Türkiye'nin en kıymetli pirinçlerinden biri olduğunu belirterek, “Tarladan sofraya uzanan bu emeğin arkasında kalite, güven ve gelenek var. Osmancık pirinci hem üreticimizin gurur kaynağı hem de Çorumluların kültürel mirasıdır” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Osmancık Belediyesi mehter takımı ile seymen ekibi gösteri sundu, şarkıcı Ziya Yerlitaş sahne aldı.