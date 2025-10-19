Çorum’un Osmancık İlçesi’nden geçen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak üzerine inşa edilecek Şişme Savak Projesi ile yaklaşık 5 kilometrelik alan göl haline gelecek. Bu proje, Osmancık turizmine yeni bir soluk kazandıracak.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, projenin detaylarını paylaştı: “Proje sayesinde bölgede tekne gezileri, kano, jetski ve su sporları yapılabilecek. Ayrıca Kızılırmak sahilinin güzelleşmesine, yeni ticaret ve etkinlik alanlarının oluşmasına katkı sağlayacağız”

Milletvekili Kaya, önemli projenin temel atma törenine tüm Osmancıklı hemşehrilerini davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi