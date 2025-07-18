Osmancık Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde, ilçenin önemli ibadethanelerinden Beylerçelebi Camii’nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Programa Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler anıldı. Şehitlerin ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okunurken, program hatm-i şerif duasıyla son buldu.

Duygusal anların yaşandığı programda birlik, beraberlik ve milletin huzur içinde yaşaması için dualar edildi.

Mevlid programının ardından protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan 15 Temmuz sergisini gezerek, sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Muhabir: Haber Merkezi