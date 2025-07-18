15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediye Başkanlığı öncülüğünde anma etkinliği düzenlendi.

Anma programı öncesinde Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik edenler 15 Temmuz’un unutulmaması ve birlik ruhunun yaşatılması adına güçlü bir mesaj verdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki anma programına Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire ve kurum amirleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı ve konuşmaları ile süren programda ‘Geceden Şafağa 15 Temmuz’ belgeseli izlendi. Çanakkale Şehitleri Kasidesi ve mehter gösterisi ile süren etkinlikte “15 Temmuz” konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. ‘En Uzun Gecede Neler Yaşandı?’ konulu video gösterisi, ilahi dinletisi ve video gösterileri ve 15 Temmuz duasıyla devam eden etkinlik tüm camilerden sela okunması ile son buldu.

Muhabir: Haber Merkezi