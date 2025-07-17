Çorum’un Osmancık ilçesinde, Yazı Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm projesini hızlandırmak amacıyla kritik bir adım atıldı. 10078 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, daha önce “riskli alan” olarak ilan edilen bölgedeki bazı taşınmazların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasını içeriyor.

KARARIN KAPSAMI VE YASAL DAYANAĞI

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, hukuki ve idari olarak iki temel düzenleme getiriyor. İlk olarak, Osmancık ilçesi Yazı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve karara ekli EK-1 sayılı listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar, 5 Eylül 2022 tarihli ve 6007 sayılı daha önceki Cumhurbaşkanı Kararı’nın kapsamından çıkarıldı.

İkinci ve en önemli düzenleme ise, yine aynı bölgede bulunan ve EK-2 sayılı listede detayları verilen taşınmazlar için alındı. Bu taşınmazların, kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin hızla hayata geçirilmesi amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kamulaştırma işlemleri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca yürütülecek. Bu madde, yurt savunması veya olağanüstü durumlarda yahut aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar verilecek hallerde, idarenin taşınmazlara derhal el koyabilmesine olanak tanıyor.

PROJENİN AMACI: GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

Alınan bu kararın temel amacı, ilçe merkezinde bulunan ve deprem riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek yerlerine modern, güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarının inşa edilmesidir. Yazı Mahallesi’nde bulunan riskli yapıların, olası bir afette can ve mal kaybına yol açma potansiyeli taşıdığı biliniyordu. Kentsel dönüşüm projeleri, bu tür riskleri ortadan kaldırarak şehirlerin altyapısını güçlendirmeyi hedefler. Acele kamulaştırma kararı, bu hedefe ulaşma yolunda karşılaşılabilecek bürokratik engelleri aşmayı ve projenin takvimine uygun şekilde, mağduriyet yaratmadan ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor. Kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından, bölgede yeni konut ve sosyal donatı alanlarının yapımına başlanması planlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi