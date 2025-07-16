Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ile bir araya gelen Başsavcı Bektaş, yapımı devam eden yeni cezaevi projesi ve adli hizmetlerin işleyişi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Osmancık’ta adli ve idari yatırımlar, üst düzey bir ziyaretle gündeme geldi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’ı makamında ziyaret ederek ilçedeki gelişmeler hakkında önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretin ana gündem maddelerinden biri, Osmancık ilçesindeki adli hizmetlerin mevcut işleyişi ve kamu kurumları arasındaki koordinasyon oldu. Heyet, yargı süreçlerine ilişkin genel değerlendirmeler yaparken, adalet hizmetlerinin etkinliğini artıracak yerel yönetimlerle iş birliği alanları ve kamu yararını gözeten uygulamalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının en önemli konularından biri de ilçede yapımına başlanan yeni cezaevi projesiydi. Kaymakam Duman, projenin son durumu hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Öztürk’e detaylı bilgi aktardı. Duman, adalete erişimin hızlandırılması için Osmancık’a yönelik adli yatırım ve desteklerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmenin sonunda Kaymakam Furkan Duman, nazik ziyaretlerinden dolayı Başsavcı Bektaş ve Komisyon Başkanı Öztürk’e teşekkürlerini sundu.

Kaymakam Duman, kamu hizmetlerinin daha verimli ve koordineli bir şekilde yürütülmesi adına kurumlar arası iletişimin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi