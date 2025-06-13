Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası 2.Küme Satranç Takım Yarışmaları sona erdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalara toplam 32 takım 138 öğrenci katılım sağladı. Osmancık Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda İnönü Zaferi İlkokulu A ve B minikler genel ve A minik kızlarda şampiyon olmayı başarırken, A minik genelde Osmangazi İlkokulu ikinci, İnönü Zaferi İlkokulu B takımı ise üçüncülüğü elde etti. A mini kızlarda ise ikincilik kupası Osmangazi İlkokulu’nun olurken, 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu ise üçüncü olarak tamamladı.

Küçük kızlarda ve genel kategorisinde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarken, kızlarda Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ikinci, genelde Atatürk Ortaokulu ikinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Yıldız kızlarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, yıldızlar genelde ise Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsleyen okullar oldular. Yıldızlar genelde ikincilik kupası ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun oldu.

Genç kızlarda İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gençler genelde ise Ömer Derindere Fen Lisesi şampiyon olmayı başarırken, genelde Osmancık Borsa İstanbul MTAL ikinci, Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, İsmail Karataş MTAL ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.