Savunmasını da güçlendirmek isteyen Arca Çorum FK’nın Attamah için nabız yokladığı ve Ganalı savunmacıyı transfer listesine eklediği transferin bitme aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.

32 yaşında, 1,80 metre boyundaki Attamah, biten sezonda Kayserispor formasıyla 33 resmi maça çıkarken, 2.742 dakika sahada kaldı. Ganalı savunmacı bu maçlarda 1 gol atarken, 3 sarı, çift sarıdan olmak üzere 2 de kırmızı kart gördü.

Attamah’ın Kayserispor’la sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile de her konuda anlaşma sağlandığı ufak pürüzlerin giderilmesi halinde tecrübeli teknik adamın resmi imzayı atacağı öğrenildi.