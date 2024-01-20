İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Osmancık ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir derneğe 5 ekip ve 23 polis ile operasyon düzenlendi.

Kumar oynanan masadan 3360 TL nakit para, derneğin farklı kısımlarında kumar oynanırken kullanılan çok sayıda yazboz, okey taşı, iskambil kağıdı ve 4 adet "GALARA" sentetik ecza maddesi elde edildi.

Konu ile ilgili olarak dernek yetkilisine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama- kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

A.Ö., A.A. , Y.Ç., E.A., S.S., M.G.'ye ise kumar oynamak kabahatinden işlem yapıldı.