Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup’ta mücadele eden Çorum temsilcilerinden Osmancık Belediye ile Çorum Voleybol arasında oynanan derbide, Osmancık temsilcisinin kaptanı Sevgi Özden’in sakatlandığı belirtildi.

Osmancık Belediyespor’un 3-0 kazanıp play-off iddiasını sürdürdüğü maçta, Sevgi Özden’in bir smaç pozisyonunda sol dizinden sakatlandığı ve oyuna devam edemediği açıklandı. Antrenör Ümit Gökgöz, genç sporcunun durumunun MR sonucuna göre belli olacağını ifade ederken, yırtıktan şüphelendiklerini kaydetti.

Öte yandan, 2 haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen smaçör Yaren Aksu’nun rehabilitasyon sürecinin tamamlandığı ve antrenmanlara başladığı kaydedildi.