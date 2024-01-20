2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. Ülke genelinde olduğu gibi Çorum ve ilçelerinde de karne törenleri düzenledi. Osmancık’ta düzenlenen karne töreninin ardından ise 7 bin 248 öğrenci tatilin tadını çıkartacak.

Karne törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve bazı daire müdürleri katıldı. Tek tek sınıfları ziyaret eden protokol çocuklara karnelerini teslim ederek, güzel ve verimli bir tatil geçirmelerini dilediler.



EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.