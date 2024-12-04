Osmancık Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Seyhan Zengin Oduncu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, engelli bireyleri hayata hazırlamayı, topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Özel bireylerin desteklendiğinde çok şeyi başardığını dile getiren Oduncu, "Onların yaşam sevincine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsan, yaratılmışların en şereflisi olarak görülmeli ve bu anlayışla hareket edilmelidir. Ayrıca her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu gerçeği unutulmamalıdır” dedi.

Program kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde gösteriler sundu.

Etkinliğe Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Editör: AA AJANS