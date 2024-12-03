Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Danişment Köyü’nün ana yolunda incelemelerde bulundu.

Yağış nedeni ile yer yer çökme yaşanan Danişment Köyü ana yolunu inceleyen Kaymakam Duman ve beraberindekiler, çökmelerin önlenmesi amacıyla en kısa sürede yola istinat duvarı yapılması için çalışmalara başlayacağını söyledi.

Çökmeler nedeni ile hem yolda tahribat oluştuğunu hem de kazalara sebebiyet verilebileceğinin göz önünde bulundurulacağını ifade eden Kaymakam Duman, istinat duvarı yapılması ile birlikte yolun daha güvenli hale geleceğinin altını çizdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ