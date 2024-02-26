Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Liseli Gençler Badminton Grup Birinciliği Kastamonu’da yapıldı. Hem kızlarda, hem de erkeklerde Çorum’u temsil eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, erkeklerde şampiyon oldu.

Mehmet Can Töremiş, Uygar Tetikel, Haşim Kılıç, Muhammed Mahmut Sert ve Eyüp Koçak’tan oluşan erkek takımı, tüm maçlarını kazanarak grubu şampiyon olarak tamamladı ve 21-24 Mart tarihlerinde, Giresun’da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Beren Aşkar, Tuana Eken, Fikriye Gökel, Afra Güngör ve İrem Kökez’den oluşan kız takımı ise dördüncü olmasına rağmen final bileti alamadı.

Antrenör Barış Boyar, her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci olmak üzere destek olan herkese teşekkür etti.