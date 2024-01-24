Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 7 takımın katılımı ile start alan il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Dinamik Spor Kulübü ile Osmancık Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçın ilk seti denk bir mücadeleye sahne olurken, Osmancık’ın yıldız sultanları zor da olsa bu seti 27-25 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Dinamik Spor Kulübü file dibinde rakibi durdurmayı başararak bu seti 14 sayı farkla kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü setin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, son bölümde oyun üstünlüğünü eline alan Osmancık Belediyespor seti 25-18 kazanarak maçta yeniden öne geçti. Dördüncü sette oyuna yeniden ortak olan Dinamik Spor Kulübü seti 25-17 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde en az hata yapan Osmancık temsilcisi seti 16-14 maçı da 3-2 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Dinamik Spor Kulübü ikincilik kupasını kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI BEDER’İN OLDU

Dinamik SK ile Osmancık Belediyespor arasında oynanan final maçı öncesi yarı finalde rakiplerine mağlup olan BEDER ile Sungurlu Beleidyespor üçüncülük maçında kozlarını paylaşacaktı. Ancak Sungurlu temsilcisi üçüncülük maçına dçıkmayarak Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü (BEDER) 3-0 hükmen galip sayılarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.