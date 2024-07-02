Osmancık Kaymakamlığına, Furkan Duman atandı

Söz konusu kararname ile Van - Tuşba Kaymakamı Furkan Duman Osmancık Kaymakamlığı’na atandı.

FURKAN DUMAN KİMDİR?

Kaymakam Furkan Duman, 1982 yılında Siirt ili Eruh ilçesi Bilgili köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve 2003 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2003 yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 2006 yılında “Belediyelerde Yönetişim ve Müşteri-Vatandaş Algısı Tartışmaları” konusundaki tezi tamamlayarak mezun oldu.

2007 yılında Maliye Bakanlığı’nın açtığı Vergi Denetmenliği sınavını kazanarak Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve 2010 Şubat ayında göreve başladı. Çeşitli stajlardan sonra yurt dışı stajı için gittiği İngiltere’de Kamu Yönetimi alanında “Türkiye’de 2000 Sonrası Yerel Yönetimler Alanında Yapılan Yasal Reformların Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi” konusundaki tezini tamamlayarak ikinci yüksek lisansını yaptı.

Tuşba Kaymakamlığından önce Gaziantep’in Araban ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Afyonkarahisar-Kızılören Kaymakamlığı, Isparta-Sütçüler Kaymakamlığı, Şanlıurfa- Hilvan Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Kaymakam Duman, evli ve üç çocuk babası.