Çorum’un Osmancık ilçesinde sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmet sunumu kalitesinin artırılması yönündeki ihtiyaçlar masaya yatırıldı.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, beraberinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Osmancık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neziha Gökkaya ile birlikte Osmancık Kaymakamı Furkan Duman'ı ziyaret etti.

Osmancık'taki sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmet sunumu kalitesinin artırılması yönündeki ihtiyaçlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunan İl Sağlık Müdürü Zehir, Kaymakam Furkan Duman'a sağlık hizmetlerinin daha üst seviyelere çıkarılması konusundaki destekleri için teşekkür etti.

Daha sonra Osmancık Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile hastane içerisindeki birimler ziyaret eden Zehir ve beraberindekiler, sağlık çalışanların istekleri ve önerilerini de dinledi.

Hastane yönetimi ile birlikte hastanenin fiziki eksikleri, hizmet kalitesinin artırılması ve yapılması planlanan yatırımların da görüşüldüğü ziyarette Zehir, tüm sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ