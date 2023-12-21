Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde heyecan devam ediyor. 5 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün ikinci maçlar oynandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında şampiyonluğun iki güçlü adayı Sungurlu Belediyespor ile Osmancık Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk seti Osmancık temsilcisi 25-21 alırken, ikinci seti ise Sungurlu temsilcisi aynı skorla kazandı. Üçüncü setten itibaren oyuna ağırlığını koyan Osmancık'ın genç sultanları üçüncü seti 25-12, dördüncü seti de 25-14 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Aynı salonda günün ikinci maçında ise Çorum Voleybol ile BEDER takımları kozlarını paylaştı. Denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı BEDER zor da olsa 3-2 kazanmasını bildi.

Bu sonuçların ardından ikide iki yapan Osmancık Belediyespor puanını 6'a yükselterek liderlik koltuğuna otururken, 3 puanı bulunan Sungurlu Belediyespor ikinci, 2 puanlı BEDER üçüncü, 1 puanlı Çorum Voleybol dördüncü, puanı bulunmayan Özel Bilgi Koleji Spor Kulübü ise son sırada yer aldı.

ÜÇÜNCÜ MAÇLAR YARIN

Yarın grupta üçüncü maçlar oynanacak. Yine Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda saat 18.00'de BEDER ile Sungurlu Belediyespor, saat 19.30'da ise Özel Bilgi Koleji ile Çorum Voleybol karşı karşıya gelecek. Lider Osmancık Belediyespor ise üçüncü günü BAY geçecek.