Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. 5 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Çorum’un voleybol branşındaki iki güzide kulübü Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor finalde kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de izledi. Çorum’un klasman hakemlerinden Hüseyin Kamber’in düdük çaldığı final maçına Çorum Voleybol etkili başladı. File dibinde rakibin smaçlarını blok sayı ile durdurmayı başaran Çorum Voleybol ilk seti 8 sayı farkla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci setten itibaren oyuna ağırlığını koyan son şampiyon Osmancık Belediyespor ikinci seti zor da olsa 25-23 kazanarak skora dengeyi getirdi. Üçüncü sette de iyi oyununu devam ettiren Ümit Gökgöz’ün talebeleri seti 25-20 kazandı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sette moral olarak çöken rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline alan Kırmızı-Beyazlılar bu seti de 3 sayı farkla kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve üst üste sekizinci kez şampiyon olmayı başardı.

Çorum Voleybol’un ikinci olduğu il birinciliğinde Sungurlu Belediyespor’un maça çıkmaması üzerine üçüncülük maçını 3-0 hükmen kazanan Arena Spor Kulübü üçüncülük kupasının sahibi oldu.