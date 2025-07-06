Osmancık Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında “Osmancık Ayvalı Yahnisi”, “Osmancık Malak Tatlısı” ve “Osmancık Yaprak İçi Yemeği” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Coğrafi işaret tescili alan üç ürünün her biri, ilçenin tarihî, kültürel ve doğal zenginliğini yansıtan özgün tariflerden oluşuyor. Bu lezzetler, bölgenin üzümcülük geleneği ve Osmancık Karası üzümü ile asma yapraklarına dayanan ortak bir gastronomi mirasına da işaret ediyor.

AYVALI YAHNİ

Et ve meyve uyumunu bir araya getiren Osmancık Ayvalı Yahnisi, kuşbaşı dana etinin ayva ve üzüm pekmezi ile pişirilmesiyle hazırlanıyor. Osmanlı mutfağının izlerini taşıyan bu yemek, yörede özellikle özel günlerde sofralarda yer buluyor. Etin yoğunluğu ile ayvanın aromatik yapısı arasında kurulan denge, yemeği Anadolu mutfağının nadide örneklerinden biri haline getiriyor.

MALAK TATLISI

Malak tatlısı, Anadolu’nun farklı yörelerinde bilinse de Osmancık usulüyle ayrışıyor. Tereyağı ve pekmezle buluşan hamurun, kıvam ve lezzet açısından özgün hale geldiği tatlı, özellikle kış aylarında yapılan geleneksel tariflerden biri.

YAPRAK İÇİ YEMEĞİ

Yörede “Osmancık kuzusu” olarak da bilinen Yaprak İçi Yemeği, Hıdırellez şenliklerinde topluca yapılan, paylaşımın ve birlikteliğin simgesi olan bir yemek. Asma yaprağı, Osmancık Karası üzümü ve yerel malzemelerle hazırlanan bu yemek, sosyal bir ritüelin de parçası olarak günümüze taşınıyor.

KAYMAKAMLIK

ÖNCÜLÜĞÜNDE

Osmancık Kaymakamlığı tarafından yürütülen tescil sürecinde, yöresel ürünlerin geleneksel üretim biçimleri, malzeme kaynakları ve kültürel bağlamları detaylı olarak belgelenerek Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunuldu. Bu başvuruların kabul edilmesi, hem yöre ekonomisine hem de kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak.

Muhabir: Haber Merkezi