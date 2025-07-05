Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi’nde yaralı halde bulunan bir leylek, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uçamadığı fark edilen leylek, kısa sürede güvenli şekilde alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Osmancık Belediyesi, yaralı leyleği veteriner gözetiminde tedavi altına aldı. Yetkililer, kuşun sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli bakım sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tedavi süreci tamamlandıktan sonra leyleğin doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi