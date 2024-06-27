Normal sezonda grubunu lider tamamlayarak Play-Off Ligi'ne adını yazdıran Osmancıkgücü, Play-Off Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 16 puanla şampiyon oldu ve adını 1.Küme'ye yazdırdı.

Şampiyon Osmancıkgücü için önceki gün ilçede kupa töreni düzenlendi. Törene, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ASKF Başkan Vekili Cumhur Sevinç, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Osmancıkgücü yönetimi ve futbolcular katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, futbolcuları ve kulüp yöneticilerini tebrik ederek kupalarını teslim etti.

Kupa takdimi sonrası bir konuşma yapan antrenör Uğur Asiltürk, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Asiltürk, "Osmancıkgücü Spor Kulübü olarak ilçemize şampiyonluk yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Takımımızın tamamı yerel sporculardan oluşmaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi Osmancık'ın gücüyüz, biz 'Osmancıkgücü'yüz. Önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig'de ilçemizi yine en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.



Editör: Haber Merkezi