Osmancık Gemici Mahallesi'nde inşa edilen bu modern yapı, hem stratejik konumu hem de gelişmiş altyapısıyla dikkat çekiyor. Daha önce eski Devlet Hastanesi’nin bulunduğu arsaya yapılan bina Dörtçelik OSYAP Ltd. Şti. tarafından inşa edilerek teslim edildi. Bina, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kısa süre içinde faaliyete geçirilecek.

Osmancık Jandarma Hizmet Binası, bölge güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynayacak. Geçici kabulü yapılan bina, kısa süre içerisinde Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanacak. Komutanlık, şu an bulunduğu yerden yeni mahalledeki bu modern binaya taşınarak, daha geniş ve donanımlı bir alanda hizmet verecek. Yeni binanın faaliyete geçmesiyle birlikte, bölgedeki güvenlik hizmetlerinin kalitesinde ciddi bir artış bekleniyor.

Yeni hizmet binası, Osmancık ve çevresindeki mahallelere daha hızlı ve etkin müdahalelerde bulunabilmek adına büyük bir adım olarak görülüyor.

Editör: HABER MERKEZİ