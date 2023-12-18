Osmancık halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacı ile araç filosunu güçlendiren Osmancık Belediyesi, yeni alınan araçları Belediye binası önünde sergiledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Belediyemize yeni asfalt serim aracı kazandırdık. Yeni asfalt aracıyla çalışmalarımız daha da artacaktır. Allah hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin. Yeni araçlarla belediyemizin araç parkını sürekli güçlendiriyoruz. Araç filomuz güçlendikçe hizmetlerimiz de daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde halkımıza ulaşıyor” görüşüne yer verdi.