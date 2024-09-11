Ali K.B. idaresindeki 06 MYK 76 plakalı otomobil ile Doğukan Ş.'nin kullandığı 19 EP 619 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Osmancık Köprü'de çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri Feridun E.'nin kullandığı 35 U 2322 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Tuğra E. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK