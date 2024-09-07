Marmaris'te düzenlenen İnternational Junior Cup Marmaris futbol turnuvasında Osmancık Kandiberspor üçüncü oldu.

Marmaris Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İnternational Junior Cup Marmaris futbol turnuvası sona erdi. Ülke genelinden 50 takımın katıldığı turnuvada Çorum'u Osmancık Kandiberspor ve Osmancık Belediyespor takımları temsil etti. U11, U12 ve U14 kategorisinde mücadele eden Osmancık temsilcilerinden Osmancık Kandiberspor U14 kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Yarı final maçında Mersin Camspor ile karşılaşan Lütfullah Demir'in çalıştırdığı U14 takımı rakibine 1-0 yenilerek turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

U11 ve U12 kategorilerinde ise turnuvaya çeyrek finalde veda ettiler.

Editör: RIFAT KARA