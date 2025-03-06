AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, bugüne kadar “C grubu” kategorisinde hizmet veren Osmancık Devlet Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda “B grubu” kategorisine yükseltildiğini açıkladı.

EK HİZMET BİNASI YAPILACAK

Yapılan düzenleme ile hekim kadrosunun 56’ya yükseltildiğini ve eksik olan branşlar için en kısa sürede hekim atamasının yapılacağını kaydeden Kaya, “Hastane bünyesinde Sağlık Kurulu oluşturulacak, MR görüntüleme sistemi kurulacak ve ilave gelecek hekimler için hastane bahçesine ek hizmet binası yapılacak.

Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve her zaman Çorum’a ve Çorumlu hemşehrilerimize desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ