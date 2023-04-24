Çorum’u biten sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil eden ve sezonu 36 puanla sekizinci sırada tamamlayan Osmancık Belediyespor’da gözler yarın Sungurlu Belediyespor ile oynanacak olan baraj maçına çevrildi. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Osmancık Belediyespor Teknik Direktörü Turgay Doğan, 26 hafta süren uzun bir maratondan çıktıklarını söyledi. Bu süreçte kendilerine her zaman destek olan Kulüp Başkanı Fatih Ergün’e ve ilçenin önde gelen isimlerine teşekkür eden Doğan, “26 haftalık maratonda teknik ekibimiz, masörümüz, malzemecimiz ve futbolcu kardeşlerimiz hep birlikte özveri ile çalıştık. Bu maratonun taçlanması ve anlam kazanması adına yarın oynayacağımız Sungurlu Belediyespor maçını kazanıp yeniden Çorum’u BAL’da temsil etmek istiyoruz. Rakibimiz Sungurlu Belediyespor’a başarılar dilerim. Göze hoş gelen ve hak edenin kazandığı bir müsabaka olmasını dilerim” dedi.

Doğan açıklamasının sonunda Osmancık Belediyespor taraftarına da seslenirken, “Siz yoksanız biz bir kişi eksiğiz. Bu kritik maçta desteğinizi hissedersek kazanmamız daha çok kolay olacaktır. Tüm Osmancık halkını Çorum’da oynayacağımız bu maça davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)