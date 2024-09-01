Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Osmancık İl Genel Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı İbrahim Şişli, ilçenin Bayırdivan bölgesindeki köylerin muhtarları ile buluştu.

Toplantıya AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Kabakcı, Mehmet Gömeç, Ramazan Çalışkan ve Ramazan Duru ile birlikte Bayırdivan bölgesinde bulunan köy muhtarları katıldı.

Köylerin eksikleri ve acil yapılması gereken hizmetlerin istişaresinin yapıldığı toplantı hakkında açıklama yapan AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Şişli, “Bu zamana kadar yaptığımız hizmetler ve bundan sonra da yapacağımız hizmetler hakkında bilgi alış verişi yaptık verimli bir toplantı oldu. Hiç bir köyü diğer bir köyden ayırmadan eşit ve adil şekilde hizmet etmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu zaman kadar olduğu gibi yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz. Tüm muhtarlarımıza köy halkının sesi oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi