Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Badminton Grup Birinciliği 24-26 Mart tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. Kızlarda ve erkeklerde 9 takımın 3 grupta mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum'u kızlarda Merkez Cumhuriyet Ortaokulu, erkeklerde ise Osmancık Atatürk Ortaokulu temsil etti.

A grubunda mücadele eden Osmancık Atatürk Ortaokulu grup ve 2.tur maçlarını yenilgisiz tamamlayarak final grubuna yükseldi. Final grubunda Samsun temsilcisini 3-2, Ankara temsilcisini 5-0 yenerken, Ankara Mamak Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na 3-2 yenildi. Bu sonuçların ardından final grubunu ikinci sırada tamamlayan Osmancık Atatürk Ortaokulu, birinci sırada tamamlayan Ankara Mamak Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ile Türkiye finallerine adını yazdırdı.

Çorum'u kızlarda temsil eden Merkez Cumhuriyet Ortaokulu ise grup maçlarını başarı ile tamamlarken, 2.tur maçlarında finallere erken veda etti.

Kızlarda ise finallere Çorum grubundan Ankara Keçiören Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu ile Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu yükseldi.

Editör: RIFAT KARA