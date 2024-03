Emeklilere dinlenme lokalinden halk ekmeğe, düğün salonundan konferans salonuna, millet bahçesinden spor alanlarına kadar pek çok konuda proje hazırlayan YRP Adayı Vargeloğlu projelerini seçim öncesi kamuoyuna duyurdu.

Osman Vargeloğlu, yaptığı açıklamada Sungurlu için projelerini şu şekilde duyurdu: “

SPOR ALANLARI: Malumunuz biz Yeniden Refah partisiyiz ve her kesime Refah getirmemiz gerekiyor. Bizlerde belirleyeceğimiz bir kaç mahallemize mini Basket Sahası ve mini Halı Saha yapacağız. Böylelikle hem gençlerimizin enerjisini atmasını ve hoş vakit geçirmelerini sağlayacağız. Refah herkese gerekli.

EMEKLİLERE DİNLENME LOKALİ: İlçemizin güzel ve ulaşımı kolay bir yerine emeklilerimize dinlenebilecek leri ve güzel vakit geçirecekleri bir dinlenme lokali yapacağız. Birinci şartımız onların ekonomik durumu ve ona göre davranacağız.

HALK EKMEK: Ülkemizin en büyük sorunu ekonomi bu sebeple vatandaşlarımıza katkıda bulunmak için makul bir fiyatta ve hijyen kurallarına uygun halk ekmeği kuracağız.

DÜĞÜN SALONU: Konu hep ekonomiye geliyor, hayat çok pahalı önceden hayat pahalı diyorduk. Şimdi hayat çok pahalı diyoruz. Bu nedenle evlenecek gençlerimize destek olmak amacıyla Belediye Düğün Salonu yapacağız. Düğün salonumuzu yaparken konumu çok önemli hem kış hem yaz şartlarını düşünüp güzel bir konuma yapacağız.100. yıla uygun inşaa edeceğiz.

KONFERANS SALONU: Malumunuz bir konferans salonumuz yok ya eskiyen özel idarede yada okullarda yapıyoruz. Bize yani güzel ilçemize güzel bir Belediye Konferans Salonu gerekiyor. Bunu da konum olarak merkezi bir yere yapmaya çalışacağız. Çünkü eğitim eksikliğimiz çok fazla bu tür salonlar da yapılan programlarda daha bilinçli ve daha sosyal olacağız. Böylelik el manevi anlamda da gelişen bir ilçe olacağız.

MİLLET BAHÇESİ: Millet bahçemiz çok güzel bir konumda olması gerekiyor. Bura da bakanlığımız ile birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz. Burada beraber çalışır isek Sungurlu’muzu daha güzel ve tercih edilen bir ilçe haline getirebiliriz. Eğer bakanlık destek olmaz ise haize arazisi talep edip kendi imkanlarımızla yapacağız. Böylelikle nefes alacağımız ve ailecek dinlenebilecek daha geniş bir yaşam alanımız olacak.

KAPALI OTOPARK: Malumunuz artık ilçemizde araç park sorunu giderek büyüyor. Bunun birinci nedeni yeni yapılan binalara araç park yeri yapılmadan ruhsat verilmesi bizim belediye başkanlığımız da her yeni yapılan binanın araç park yeri yapılacak. Hiç bir mütahit daha fazla para kazanmak için otopark yapmaktan kaçamayacak. Mevcutta bulunan sıkışıklığı ise acilen gidermek için merkezi bir konuma Kapalı Otopark yapacağız. Zaten çevre il ve ilçelerde örnekleri var.

HAYVAN BARINAĞI: Hayvan barınağı deyince hemen onları hapsedeceğimizi düşünmeyin zira yaşamak onlarında hakkı. Onları uzman veteriner ekibimizle rehabilite edip tekrar onları doğaya salacağız. Barınaklarımız da onları iyileştirip, kısırlaştırıp çoğalma yerine dengeli bir şekilde yaşamlarını sağlayacağız.

BUDAK ÖZÜ ISLAHI VE YAŞAM ALANI: Bu yıllardır ilçemize yakışmayan kötü bir görüntü, elbette bunu belediye olarak yalnız nasıl yapacaksınız. Burada bizler bakanlıkla beraber hareket edeceğiz. Biz belediye olarak uygun yerlerine yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve kamelyalar koyacağız. Islah kısmı ise bakanlığımız ile koordineli yapacağız. Bizler Sungurlu’ya hizmet için geliyoruz.

KAPALI PAZAR: Malumunuz ilçemizde bir kapalı pazar var artık ilçemize ikinci bir Kapalı Pazar daha gerekiyor. Bunu da yine merkezi bir konumda daha modern ve daha kullanışlı yapacağız. Bu projeler yapılırken çevreye zarar vermeden yapacağız. Yeniden Refah geçmişte yaptı yine yapacak.

TERMİNAL: Eski terminalimizin hali ortada bize acilen ilçemizin yüzü olacak bir Terminal gerekiyor. Bunu yeni konsepte uygun ve modern yapmamız gerekiyor. Malumunuz Organize Sanayimiz tam kapasite faaliyete geçmeden yapmamız gerekli zira misafirimiz çok olacak. Kısacası güzel Sungurlu’muzun yüzü olacak.

BELEDİYE NİKAH SALONU: Güzel ilçemizin güzel bir Belediye Nikah Salonuna ihtiyacı var. Bunu da biz yapacağız. Merkezi bir konumda Sungurlu’muza yakışan bir Nikah Salonuna kavuşacağız.

REFAH KART: Başta da söyledim herkese Refah getireceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza genç, yaşlı ve emekli fark etmez. İhtiyaç sahibi herkese verilecek ve bu kart yani Refah kart sayesinde anlaşmalı yerlerden her türlü ihtiyaçlarında kullanabilecekler. Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı şu bu veya oy verdi vermedi diye belirlemeyeyiz. Tek kriter ihtiyaç sahibi olması.

SUNGURLU’MUZA İŞ İMKANI SAĞLAYAN İŞ YERLERİ: Memleketimize her türlü iş imkanı sağlayan başta OSB olmak üzere her iş kuruluşu Yeniden Refah belediyemizde öncelikli olacak. Belediye olarak yol, su, altyapı tam destek verilecek. Projeye uygun iş yerlerinde bir an önce çalışmaya başlasınlar ve memleketimize ekonomik olarak katkıda bulunsunlar diye Ruhsat konusunda öncelik tanınacak. Kısacası memleketimizin hayrına olan her projeye tam destek vereceğiz. Her zaman memleketimizin vekilleri ve bürokratları ile iyi ilişkiler içinde olup hep birlikte Sungurlu’muzu daha gelişmiş daha güzel bir ilçe yapacağız. Yani memleketimize Refah getireceğiz.

SONUÇ OLARAK

Bu kaynakları nasıl sağlayacağımızı söyleyelim. Belediyemizin vergi, reklam, su parası, kira, beton, taş ve nüfusumuza göre devletimizden gelen ödeneklerle karşılayacağız. Sosyal desteği hem belediye hem de hayır sever iş adamlarımızın destekleri ile sağlayacağız. Yani Sungurlu’muzdan aldığımızı Sungurlu’muza harcayacağız. Sungurlu’muzu hep beraber herkesin fikrini alarak istişare ile yöneteceğiz. Kimsenin gönlünü kırmadan ve güler yüzümüzle işimizi yapmaya geliyoruz”

Editör: Haber Merkezi