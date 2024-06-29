Merhum Ahmet Dinçer ve Enise Dinçer’in oğlu, merhum Diş Doktoru Turhan Dinçer'in ağabeyi, Emekli Avukat Cevdet Saraçer’in kayınbiraderi, Aycan Saraçer’in kardeşi, Meral Dinçer'in eşi Osman Nuri Dinçer vefat etti.

Merhumun cenazesi önceki gün Cuma namazının ardından Osmancık Beyler Çelebi Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ