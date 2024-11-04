Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde doğalgaz sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybeden Tarhan Kozlusu Köyü nüfusuna kayıtlı Osman Keyinci’nin cenazesi bugün Akşemsettin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gülsüm Erçay ile Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Selim Keyinci’nin babası, Yıldırım Beyazıt İHO Öğretmeni Ali İhsan Erçay’ın kayınpederi olan Bayındırlık Müdürlüğü’nden emekli 65 yaşındaki Osman Keyinci’nin hayatını kaybettiği olayda 33 vatandaş ise yaralanarak hastanelik olmuştu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi