Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2025 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2025 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.

Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

Editör: İHA AJANS