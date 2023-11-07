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Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Ligi Bölge Müsabakaları Kayseri’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun kulaç attığı bölge müsabakalarında Çorum’u erkeklerde Efor Spor Kulübü’nden Osman Efe Yıldırım temsil etti.

İlk olarak 50 metre kurbağalamada kulaç atan Osman Efe, 39 saniye 47 salise ile barajı geçerek bölge üçüncüsü oldu. Daha sonra 50 metre serbestte yüzen Çorumlu sporcu bu kategoride de 31 saniye 33 saliselik derecesi ile beşinci olarak yine barajı geçti. Son olarak 100 metre serbest stilde kulaç atan Osman Efe Yıldırım 1 dakika 11 saniye 27 saliselik derecesi ile bölge onikincisi olarak yarışları tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun baraj kriterleri raporunun açıklanmasının ardından Osman Efe’nin 1-3 Aralık’ta Denizli’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edip etmeyeceği belli olacak.