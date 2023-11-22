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Osman Çeviksoy, 1951 Merkez Feruz Köyü doğumlu. Çorum İlköğretmen Okulu’ndan mezun oldu. 1971 yılında ilkokul öğretmenliğine başladı. Öğretmenliğe devam ederken Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü (1979) ve daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1988) bitirdi.

Öğretmen Okulu yıllarından itibaren yazıları yerel ve ulusal yayın organlarında yayınlanmaya başlayan Çeviksoy, mesleğe atıldıktan sonra hep Çorum dışında yaşamış olmasına rağmen çoğunlukla Çorum’u, Çorumluyu yazdı. Talim ve Terbiye Kurulu bünyesinde oluşturulan program hazırlama ve kitap inceleme komisyonlarında görev yaptı. 2006 yılında emekliye ayrıldı. Evli, iki çocuk babası, iki torun dedesi. 12 hikaye kitabı, 4 romanı bulunuyor.