Çorum OSB’deki eğitim faaliyetlerini incelemek ve karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirmek üzere; Sincan Kaymakamı, hemşehrimiz Levent Kılıç, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve Erkunt MEM ve Sanayi İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP) Müdürü Gürler Soylu, Çorum’u ziyaret ettiler.

Ziyaret dolayısıyla, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıya, Çorum’dan, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Hitit Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Çornum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve Çorum OSB Mütevelli Heyeti üyeleri katıldı.



Toplantıda, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın tarafından bölgenin sektörel bilgileri, istihdam durumu ve eğitim faaliyetleri hakkında bir sunum yapıldı. Daha sonra ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek ve Bölge Müdürü Cüneyt Çalık tarafından ASO 1. OSB’de yürütülen eğitim programları ve nitelikli işgücü eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Bölgedeki sanayi tesislerinin ve eğitim kurumlarının işbirliği ve koordinasyonunun önemi vurgulandı.

Serdar Tütek, ASO 1. OSB olarak kapsamlı bir model ve sistem oluşturduklarını belirterek, bu model kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar 8 adet eğitim kurumu ile sanayicinin ihtiyacına yönelik nitelikli işgücü ve istihdam sağladıklarını vurguladı ve bu eğitim kurumları aracılığıyla öğrencilerin erken yaşlardan itibaren sanayi ile iç içe olmalarını sağladıklarını ve böylece iş dünyasına donanımlı bireyler kazandırdıklarını ifade etti.



Elde ettikleri bilgi ve deneyimleri Çorum OSB ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını dile getiren Tütek, karşılıklı işbirlikleri geliştirilmesinin her iki bölge için de büyük faydalar sağlayacağını belirterek, Çorum OSB ile yapılacak işbirliklerinin, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Mayıs ayı içerisinde Çorum OSB Mütevelli Heyeti Üyeleri ile birlikte ASO 1. OSB’yi ziyaret ettiklerini ve çeşitli incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

Sanayisi güçlü, şehirciliği iyi, bölge iller arasında ihracatı en fazla olan ilimizde nitelikli iş gücünü ve istihdamı arttırıcı çalışmalar yapılmasının önemine değinen Vali Dağlı, bu açıdan Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesinin modern sanayi ortamının en doğru örneklerinden biri olduğunu belirterek, yapılan toplantının oldukça verimli ve faydalı geçtiğini, karşılıklı işbirlikleri geliştirmek, yaşanan deneyimlerden yararlanmak ve uzun vadeli çalışmalar yapmak üzere bir yol haritası oluşturduklarını ve bir an önce çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Toplantı sonrasında ASO 1. OSB heyeti Çorum’da mesleki eğitim veren okulları gezerek incelemelerde bulundu.