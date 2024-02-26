Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler A- B ve 14 Yaş Altı İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Kent Park Oryantiring Sahası'nda 40 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Genç Erkek (A): 1.M.Kerem Gülcü (Bayat Şehit Osman Arslan A.L), 2.Zafer Tülek (Bayat Şehit Osman Arslan A.L), 3.Abdulkadir Deve (Bayat Şehit Osman Arslan A.L), 4.Mustafa Baki Şahin (Bayat Şehit Osman Arslan A.L)

Genç Erkek (B): 1.Salih Erdem Önem (Alaca Fen Lisesi), 2.Alihan Çakır (Bayat Şehit Osman Arslan A.L), 3.Ömer Çakır (Bayat Şehit Osman Arslan A.L), 4.Sefa Evecen (Bayat Şehit Osman Arslan A.L)

Genç Kız (A): 1.Sıla Şahin (Bayat Şehit Osman Arslan A.L), 2.H.Berin Köroğlu (Bayat Şehit Osman Arslan A.L), 3.Sare Bahçivan (Bayat Şehit Osman Arslan A.L)

Genç Kız (B): 1.Dilek Burçin Şahin (Cumhuriyet A.L), 2.Berfin Nur Topal (Cumhuriyet A.L), 3.Melike Kuşcu (Cumhuriyet A.L)

14 Yaş Altı E14: 1.Toprak Başaran, E10: 1.Kaan Şen, 2.Yiğit Aksu, 3.Bulut Sağlam, K10: 1.Zeynep Duru Karaoğlu, 2.Yağmu Gür, 3.Dolunay Tarhan, E10B: 1.Emir Özdemir, 2.Bera Uzunhançerli, 3.Umut Ekici, K8: 1.Bilgin Kocabıyık, K12A: 1.Asya Özcan, 2.Öykü Zeynep Deniz, K10B: 1.Deniz Başaran.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA