Ortaköy Belediyesi ve Şapinuva Kadeş Derneği işbirliğinde hazırlanan proje dahilinde Ortaköylü 50 kadının katıldığı Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi yapıldı.

Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Taner İsbir; “İlçemiz kadınlarından oluşan 50 bayan kardeşimize Şanlıurfa ve Gaziantep İllerinin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde tanıtmak için 3 günlük bir kültür gezisi programı düzenleyerek hoş vakit geçirmelerini istedik. Programımız için bizlerden desteklerini esirgemeyen TKDK Çorum İl Koordinatörlüğüne ve Şapinuva Kadeş Derneği personellerine katılımcılar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK