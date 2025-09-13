Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla Ortaköy İlçe Merkezi’nde yeni bir acil sağlık hizmetleri istasyonu hizmete girdi.

Ortaköy 1 Nolu A2 Tipli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, bölgedeki artan ihtiyaçlar doğrultusunda vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, istasyon personeliyle bir araya gelerek hizmet kalitesinin artırılması için istişarelerde bulundu. Görüşmede, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulabilmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Yeni istasyon; ileri yaşam desteği donanımlı ambulans ve tam teşekküllü müdahale ekipmanıyla donatıldı. İstasyon, Ortaköy ilçe merkezi ve çevresindeki kritik vakalara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek.