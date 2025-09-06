Çorum’un Ortaköy ilçesine 112 Acil Komuta Noktası kuruldu. Yeni hizmet birimiyle ilçede sağlık alanındaki önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2014 yılından bu yana ilçede birçok eksikliği gidermek için çalıştıklarını belirterek, “Eksikliğini hissettiğimiz 112 komuta noktasını da ilçemize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Başkan İsbir ayrıca, bu hizmetin ilçeye kazandırılmasında katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya, İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir’e teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi