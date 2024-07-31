Vali Zülkif Dağlı ve beraberindeki kurum müdürleri Ortaköy’e ziyarette bulundu. İlçe ziyaretleri kapsamında düzenlenen programda ilk olarak Ortaköy Kaymakam Vekili Muhammed Sağır’a ziyarette bulunan ve görevinden dolayı kutlayan Vali Dağlı, ilçenin sorunları ve taleplerini dinledi.

İlçede daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı düzenlendi. Ortaköy Müftülüğü Toplantı Salonu’nda yapılan istişare toplantısında, kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleriyle bir araya gelen Vali Dağlı, başta emniyet ve asayiş olmak üzere ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçenin geleceği ve güvenliği adına atılacak adımlar masaya yatırıldı.



Vali Dağlı daha sonra Ortaköy’de yapılan Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı. Çocuklarla birlikte kurdeleyi keserek, merkezin hizmete açılmasını sağlayan Vali Dağlı bu merkez ile birlikte çocukların ve gençlerin hem eğitim alabilecekleri, hem de kaliteli zaman geçirebilecekleri bir mekana kavuştuklarını vurguladı.

Açılışa; İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.