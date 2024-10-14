Ak Parti İlçe Kongreleri için Çorum’a gelen 27. Dönem Trabzon Milletvekili ve Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Ak Parti Ortaköy 8. Olağan Kongresi’ne katıldı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan ve yönetim kurulu üyeleri ve ilçe halkı tarafından ilçe girişinde karşılanan Ayvazoğlu, “Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim, salonda görmüş olduğum coşku ve kadınlarımızın ilgi ve katılımı bizleri çok memnun etmiştir. Tabandaki bu coşkunun tavanda da hissedilmesi en büyük arzumuz. Ortaköy 8. Olağan kongremizde gerçekleştirdiğimiz ilçe başkanlığı seçimlerinde yeniden İlçe Başkanı olarak seçilen Yusuf Özdemircan’ı tebrik ediyor, İlçe Belediye Başkanımız Taner İsbir’e misafirperverliği ve bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kongrede Başkan İsbir, ilçe halkından Kiraz Acısu ile birlikte, Ayvazoğlu’na Doğu Türkistan kültürü çeyiz sandığı hediye etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR