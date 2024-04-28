Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı ve olağan seçimleri Ortaköy Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı.

Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yanpal başkanlığında gerçekleştirilen seçimlerde Köylere Hizmet Götürme Birliği ve KÖYDES’te görev yapmak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından 2, köy muhtarları arasından da 2 kişi olmak üzere toplam 4 Encümen Üyesi belirlendi.

İl Genel Meclisi’ni temsilen Dursun Uzunca (CHP) ve Cemal Büzkaya (AK Parti), muhtarları temsilen de Yukarı Kuyucak Muhtarı Çelebi Ardıç ve Fındıklı Köyü Muhtarı Atilla Köymen göreve seçildi. Daha Azını Gör

Editör: HABER MERKEZİ